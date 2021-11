Augenschmaus und Seelenfutter

1| Ein Phantom, das seine Identität nicht preisgibt, und doch der Star des Kunstmarkts ist: Die Rede ist natürlich von Banksy, dem aus der Graffiti-Szene stammenden Phänomen, das Sozialkritik und Street-Art in die Welt trägt: Von 19. 11. bis 20. 3. 2022 sind in einer von OÖN und Cofo präsentieren Schau in der Linzer Tabakfabrik gut 150 Reproduktionen seiner Arbeiten zu sehen. Di., Mi., So.: 10–18 Uhr; Do., Fr., Sa., Fei.: 10–20 Uhr (außer: 24./25.12.; 1.1.); OÖNcard-Rabatt!; Karten: www.mystery-banksy.com

Bild: Mystery of Banksy

2| Spannungsreiche "Arbeiten auf Papier" präsentiert Petra Seiser in ihrer Galerie in Schörfling am Attersee. Zu sehen gibt es zeichnerische Werke von Günter Brus oder TOMAK. Bis 24. 11., Tel.: 0676/3720180, galeriepetraseiser.at

Zeiuchnung von Günter Brus Bild: Brus/Galerie Seiser

3| Seelenverwandschaften lautet der Titel der Schau von Dora Karacsonyi-Brenner, die Fragmenten neues Leben einhaucht. Mo.–Fr.: 15–19 Uhr, Sa.: 13–17 Uhr, zu sehen bei Die Kunstschaffenden in Linz. diekunstschaffenden.at

Schau von Dora Karacsonyi-Brenne

4| "Unter Tausend" ist eine spezielle Schau, zu der traditionell die Galerie Schloss Parz lädt. Unter dem Motto "Best Art Best Price" werden Exponate unter tausend Euro ausgestellt und angeboten. Darunter Werke von Hubert Schmalix, Hans Staudacher, Gunter Damisch, Isa Stein, Annerose Riedl oder Hannah Winkelbauer (Werk re. aus der Reihe "Fundstücke"). Eröffnungstag: 20. 11., 14–20 Uhr, bis 31. 1., geöffnet: Sa., So., Mo.: 14–17 Uhr, Infos: galerieschlossparz.at

Bild von Hannah Winkelbauer Bild: Winkelbauer

5| "Upper Art" heißt die Schau, die im Granitmuseum Schärding Werke von 16 Künstlern und Künstlerinnen zeigt, die Bezug auf Oberösterreich nehmen. Mit dabei sind u. a. die Grieskirchnerin Sylvia Berndorfer, der Welser Arno Jungreithmeier, AK-Kunstpreis-Trägerin Pia Mayrwöger und Fotograf Marco Prenninger. 19. 11. –30. 1., Fr.–So.: 12–18 Uhr. (nb)