"Augenblicke zu erhalten, gab mir immer Identität"

"Ich bin die Scheherazade der Fotografie", sagt Lisl Steiner über sich selbst in einer Anspielung auf die persische Erzählerin aus "1001 Nacht". Diese sicherte ihr Überleben, indem sie ihrem Königsgatten, der seine Bräute sonst töten ließ, jeden Tag mit einer neuen Geschichte süchtig nach mehr machte. Die gebürtige Wienerin Steiner (92), die am Mittwoch in den Promenaden Galerien Linz zu Gast sein wird, wo auch ihre Werke zu sehen sind (mehr in der Box), schießt mit diesem Vergleich durchaus nicht übers Ziel hinaus.

Es gibt wohl kaum eine bessere Voraussetzung als 64 Dienstjahre, in denen sie sich als eine der weltweit wichtigsten Fotojournalistinnen etablierte, um gute Geschichten erzählen zu können. Über Weltpolitik und Musikstars des 20. Jahrhunderts, und natürlich über die skurrilen Begleitumstände ihres Berufs. So fotografierte die 1,55 Meter kleine Frau am 22. November 1962 mit Stöckelschuhen auf einem Autodach stehend um 2 Uhr früh 22 Menschen auf dem New Yorker Times Square, wo ihr eine einmalige Aufnahme der Reaktionen auf das Attentat auf John F. Kennedy gelang. Sie ging um die Welt. Jene, die sie von Argentiniens Präsident Aramburu 1955 schoss – sie folgte ihm beim Angeln – schaffte es auf die Titelseiten der US-Magazine Life und Time. Es war der Startschuss für ihre einmalige Karriere, in der sie Musiker wie Miles Davis, Nat King Cole oder B. B. King und Diktatoren wie Augusto Pinochet oder Fidel Castro fotografierte.

Die New Yorkerin ist wohl aber nicht nur deshalb eine "Scheherazade", weil sie Stoff und Bilder für große Erzählungen hat, sondern auch, weil ihr ihre Werke buchstäblich Leben geben – so wie die Geschichten der besagten orientalischen Märchenerzählerin.

Gesunkene Erinnerungen

Fotografie ist für Steiner eine Identitätsfrage. Ihre Mutter hatte jüdische Wurzeln. So entschied ihr Vater früh, das immer faschistischere Europa zu verlassen, um nach Argentinien zu gehen. "Das Schiff vor uns sank mit unserem ganzen Hab und Gut, auch alle Fotos nahm es mit auf den Grund des Meeres", sagt Steiner. Vielleicht insgeheim der Grund, warum die Fotografie ihre Kunst ist. Eine, bei der es um schöne Chancen geht. "Menschenleben zu erhalten und Augenblicke zu retten, gab mir Identität – oder was immer dieses Wort auch heraufbeschwört."

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at