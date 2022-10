Augen zu vor der offensichtlichen Katastrophe

Max Frisch (1911-1991) war ein Diagnostiker menschlicher Fehlbarkeit und gesellschaftlichen Leidens. Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker empfand sich aber nicht als Therapeut, nie hat er Lösungen vorgeschlagen. Unter diesem Licht ist auch sein Stück "Biedermann und die Brandstifter" (1958 uraufgeführt) zu betrachten, das am Samstag im Linzer Schauspielhaus Premiere hatte. Und ja, Frisch hätte nach diesen 100 konzentrierten Minuten von Regisseur Stephan Suschke applaudiert.

Frisch knallte seinem Biedermann mit "Lehrstück ohne Lehre" einen Zusatz in die Unterzeile, der einen Kontrapunkt zur Theaterarbeit des von ihm bewunderten Bertolt Brecht (1898-1956) herausarbeitet. Das Publikum möge sich seine eigenen Antworten ausdenken, von Frisch bekommt es keine. Einerseits mag man also an Diktatoren denken, die von Hitler bis Putin allzu oft gesagt haben, was sie zu tun gedenken. Man hat’s ihnen bloß nicht geglaubt.

Andererseits geht uns die demokratische Duldsamkeit durch den Kopf, mit der offensichtliche Brandstifter von rechts und links außen aufgrund biedermännischer Plädoyers für Toleranz in die Mitte der Gesellschaft geführt werden sollen. Frisch weist auf all das hin, ohne es ausdrücklich zu sagen.

Ohne Regie-Firlefanz

Wie schon in seinen bemerkenswerten Thomas-Bernhard-Inszenierungen tut es auch diesmal gut, dass Suschke ein Regisseur vom alten Schlag ist. Er entfaltet die Macht des Wortes, das Kunstwerk Sprache, ohne inszenatorischen Firlefanz. Suschke erzählt die Geschichte. Dafür wird es in der ausgeflippten Welt der Theaterpreise keine Pokale regnen, aber dem Schauspiel ist ein Dienst erwiesen.

Für dieses Vorhaben hat sich Suschke erstklassige Mitstreiter gesucht: Etwa Christian Higer, der sich als Biedermann vom skrupellosen Haarwasser-Fabrikanten zu einem sich an die Brandstifter Schmitz (Alexander Hetterle) und Eisenring (Sebastian Hufschmidt) andienenden Bückling verwandelt. Hetterle ist ein feiner tumber Zündler und Ex-Ringer ohne ideologischen Hintergrund. Hufschmidt stellt ihm als verschlagener Zuchthäusler mit Kellner-Vergangenheit den kongenialen Partner hin.

Sind es die Appelle an die Menschlichkeit oder die Angst vor Konfrontation, warum Biedermann die Gfraster samt Benzinfässer in die eigenen vier Wände lässt? Lediglich die gute Angela Waidmann konserviert als Biedermanns Frau Babette trotz des bourgeoisen Getues einen Hauch von Widerstand, zur Schau getragen in Form von Rest-Bekümmerung. Charlotte Kaiser ist als Dienstmädchen Anna sowohl von Biedermann als auch von den Gästen genervt.

Momme Röhrbein hat mit der Dachboden-Behausung für die Brandstifter eine schlüssig erhöhte Ebene über der kargen Bühne eingezogen. Die Kostüme von Angelika Rieck sind der Normalität der Gegenwart abgeschaut. Das Blech-Quartett mit Gottfried Reiter (Trompete), Joachim Werner (Altsaxophon), Siegfried Emil Doppler (Althorn) und Christian Groffner (Posaune) liefert den Oppositionssound zur katastrophalen Spirale.

Seinem Wesen entsprechend kommt der Feuerwehr-Chor (Anführerin Eva-Maria Aichner) stets zu spät. Die vier männlichen Statisten sprechen vor allem im breiten Dialekt. Das kommt der Verständlichkeit in die Quere, verstärkt andererseits Frischs Idee des komischen Elements – im Gegensatz zu den besorgten Kommentaren des griechischen Chors antiker Tragödien. Da kann am Ende der zur Einsicht gekommene Chef-Ideologe Dr. Phil (Lutz Zeidler/auch ein Polizist) noch so stotternd vor den gerufenen Geistern warnen. Es hört ihn keiner mehr. Die Lunte brennt schon. Langer Applaus.

Fazit: Präzise erzähltes Schauspieler- und Dichter-Theater.