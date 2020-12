Am Freitag hatte mit "mahler, live" die erste Produktion des Wiener Staatsballetts unter dem neuen Leiter Martin Schläpfer Premiere. Für das große Publikum nur via arte-concert-Stream live zeitversetzt zu erleben, für eine kleine Gruppe an Journalisten und Mitarbeitern tatsächlich live im Haus am Ring. Der große Saal war fast gespenstisch leer, in jeder Loge nur eine einzige Person statt üblicherweise sieben.