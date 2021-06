Auftakt am Salzberg

"Salzwelten Underground" nennt sich eine Installation von Florian Nitsch beim Rudolfsturm am Salzberg in Hallstatt, die gestern bei der Eröffnung des Festivals der Regionen feierlich enthüllt wurde. Noch bis 4. Juli lädt das Festival unter dem Motto "Unter Tag/Underground" nach Bad Ischl, Bad Goisern, Hallstatt und Obertraun.

Heute führen u. a. "Vielschichtige Geschichte(n)" zu Stillen Zeugen in den Sisi-Park, 10 Uhr. Historikerin Marie-Theres Arnbom liest aus ihrem neuen Buch "Wenn Häuser Geschichten erzählen" im Sisi-Park in Ischl, 10.30 Uhr. Die Performance "Flüster*Fluder" von Fariba Mosleh lädt in den ältesten Markt des Salzkammerguts, nach Lauffen, 18 Uhr.

Morgen bringen Salterio-Spielerin Franziska Fleischanderl und Geiger Toni Burger Mozart auf die Kriemoos-Alm, 11 Uhr. In der Villa Blumenthal spürt der isrealische Theatermacher David Maayan mit "Der Teufel steckt im Detail" den Auswirkungen von Geschichte auf das Heute nach. Premiere ist um 14 Uhr. Infos, Karten: fdr.at