Im Vorjahr gab es sie vorrangig im Netz. Heuer sollen die entwicklungspolitischen Film- und Dialogabende unter dem Titel "Fernsicht" in sechs regionale Partnerkinos führen (siehe Box). Ab 31. 3. vermisst die Reihe das ostafrikanische Kenia. "Kenia hat enorme Entwicklungen durchlaufen", sagt Martin Stöbich, bei dem die "Fernsicht"-Fäden zusammenlaufen. "Es gilt in Anlehnung an das Silicon Valley als Savannah Valley. Die IT-Branche boomt, sehr gut ausgebildete Menschen treiben Innovationen und