Aufregung um Corona-Protestaktion von 51 Schauspielern

"Ich wünsche mir weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen können. Nur sie wissen, was für uns gesund ist", sagt Nina Proll ironisch in einem Video der Aktion "alles dicht machen". Dabei stellten 51 deutsche und österreichische Schauspieler Clips auf YouTube, in denen sie die aktuellen Corona-Maßnahmen kritisieren. Prolls Kollegin Miriam Stein tritt in einem weiteren Video, ebenfalls satirisch, dafür ein, dass man nur noch mit negativem PCR-Test zum PCR-Test gehen darf. Und "Tatort"-TV-Kommisar Jan Josef Liefers meint: "Wir sollten alle tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie."

Bereits 26.000 Abonnenten und 1,6 Millionen Aufrufe verzeichnet der YouTube-Kanal, auf dem die Videos zu sehen sind. Unklar ist jedoch, wer die Aktion organisiert hat und wie ernst sie gemeint ist. Mit dabei sind zahlreiche Größen der TV-Landschaft, von Heike Makatsch bis Ulrich Tukur, von Manuel Rubey bis Nicholas Ofczarek. Für den Protest ernten sie einerseits Lob, etwa vom früheren deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen oder von der AfD-Bundestagsabgeordneten Joana Cotar. Andererseits gibt es aber auch heftige Kritik, wonach sich die Prominenten mit ihren Wortmeldungen ins Lager von Rechten und Querdenkern stellen würden.

Auch Nina Proll machte mit. Bild: APA

Der Linzer Bühnenbildner Jan Hax Halama kritisiert die Aktion auf Facebook scharf: "Was soll es sein? Ironie? Satire? Kunst? Es ist einfach nur schlecht! Und elendig zynisch! Und alle die verhöhnend, welche wirklich täglich gegen diese Pandemie kämpfen!"

Angesichts der anhaltenden Kritik haben sich bereits mehrere Teilnehmer von der Aktion distanziert.

Jan Josef Liefers verwahrte sich vor jeglicher Nähe zu Verschwörungstheoretikern, Heike Makatsch betonte, sie wolle das Leid der Covid-Kranken nicht schmälern. Meret Becker kündigt auf Instagram an, ihr Video zu entfernen: "Diese Aktion ist nach hinten losgegangen."