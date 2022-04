Aufregend anders: Das packende Klangbild des Paul Hindemith

Paul Hindemiths Oratorium "Das Unaufhörliche" wird wenig gespielt und die Besucher der monumentalen Aufführung dieses Werks im spärlich besetzten Brucknerhaus am Donnerstag fragen sich nach einem großen Klangerlebnis: Warum eigentlich nicht?

Hindemith (1895–1963) war ein Vertreter der "Neuen Musik", was viele von vornherein abschrecken mag. "Das Unaufhörliche" ist aber überraschend wenig atonal, der Sound ist vor allem aufgrund der eingesetzten Register anders und exotisch. Fünf Bassgeigen, zehn Celli, vergleichsweise wenige Geigen und Bratschen. Hindemith schenkt der Querflöte viel solistischen Raum, auch das erzeugt ein unbekanntes, in diesem Fall dank der Spielfreude von Andrea Dusleag sehr anregendes Hörgefühl. In Verbindung mit den Texten von Gottfried Benn erschließt sich zunächst der inhaltliche Anspruch an ein Oratorium nicht. Es geht weniger um Sakrales, denn um Weltanschauungen.

Diese werden von den vier Solisten – Manuela Uhl (Sopran), Peter Lodahl (Tenor), Christoph Pohl (Bariton) und Albert Dohmen (Bass) – mit stimmlicher Überzeugung vermittelt. Das Bruckner Orchester untermauert, dass es sich abseits der Hochromantik profiliert.

Hindemith lässt die Solisten mit- und gegeneinander antreten, ebenso vermischt er die Stimmlagen des großartigen Philharmonia Chor Wien und der kindlichen Stimmfrische der St. Florianer Sängerknaben. So entsteht ein Potpourri der ungeahnten Möglichkeiten und an diesem Abend werden all diese weidlich ausgenützt.

Dass dies so wunderbar gelingt, ist der Dirigentin Keri-Lynn Wilson zu verdanken. Die Kanadierin, die schon mit vielen großen Orchestern gearbeitet hat, agiert mit empathischer Zurückhaltung. Beim Konzert ebenso wie beim Schlussapplaus, den sie praktisch jedem einzelnen der knapp 200 Mitwirkenden angedeihen ließ. (att)

Fazit: "Ewig im Wandel und im Wandel groß". Diesen letzten Teil des Oratoriums haben alle Musiker und Sänger mit Überzeugung wahr werden lassen.