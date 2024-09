Linzer Kellertheater: Auf Ortner folgen Ortner und Ortner

Mit der Komödie "Nichts als Chaos" (Premiere am 17. Oktober) feiert das Linzer Kellertheater seinen 70. Geburtstag. Aber nicht nur auf der Bühne wird derzeit unter der Regie von Peter Landerl geprobt – auch hinter den Kulissen geht es rund. So legt Theaterdirektor Wolfgang Ortner die Geschicke des Theaterhauses am Linzer Hauptplatz in jüngere Hände.