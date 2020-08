Auf Entdeckungsreise zu den Großen der Kunst

Vorgestern hat die Salzburger Familie Rizo-Keitel ihre urlaubsmäßige Österreich-Rundfahrt begonnen, die sie unter anderem noch in die Wachau, nach Wien, in die Steiermark und an den Wörthersee führen wird. Die erste gröbere – erfreuliche – Überraschung gab es gleich gestern im Linzer Kunstmuseum Lentos.

Dort haben nämlich Familien im August freien Eintritt. Tochter Joaquina (10) zeichnete gleich eine Postkarte und bediente sich beim "Take-Away-Atelier", wo sich kleine Kunstprojekte zur Förderung der eigenen Kreativität in "Burgerboxen" zum Mitnehmen befinden. "Der Gratis-August wird in Anbetracht von Corona wirklich sehr gut genutzt", sagt Katharina Paulischin-Prammer vom Kunstmuseum Lentos.

Die deutsch-argentinische Familie Rizo-Keitel hat sich derweil in das Obergeschoß des zeitgenössischen Museums begeben. Zu sehen ist dort die Sammlungspräsentation des Hauses mit Werken des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart. Eine besondere Ausstellung ist dem oberösterreichischen Künstler Josef Bauer gewidmet. Die Personale des Kubin-Preisträgers zeigt die außerordentliche Gabe des bescheidenen Künstlers, Objekte, Körper und Schrift in Skulpturen in Verbindung zu setzen.

Später schauen die Rizo-Keitels noch im Untergeschoß vorbei, wo die Künstlerin Jakob Lena Knebl in zwei von ihr gestalteten Räumen überrascht. Die Wienerin setzt Werke aus der Lentos-Sammlung mit Alltagsgegenständen – verbunden mit einem Augenzwinkern – in Beziehung. Dann geht es für die Familie weiter. Und Joaquina freut sich schon auf die von ihr gestaltete Lentos-Postkarte, wenn sie wieder zu Hause ist.

Gratis-August im Lentos Familien – maximal zwei Erwachsene mit ihren Kindern (bis 14 Jahre) – haben noch bis 30. August im Kunstmuseum Lentos freien Eintritt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr.

