Auf Engelsflügeln zum Christkind

Sie gehören für viele zu Weihnachten wie das Christkind: Engel sind im Dezember ein fixer Bestandteil unserer Tradition. Sie lachen aus Schaufenstern, schmücken Haus oder Garten und begleiten uns auf Kalendern, als Schlüsselanhänger, als Schmuck, im Auto oder in der Handtasche. Größe, Stil und Material sind keine Grenzen gesetzt: Engel entfalten ihre Flügel aus Holz, Ton, Stoff, Wachs, Metall oder aus anderen Werkstoffen, und wenn wir sie erblicken, geben sie uns einfach ein gutes Gefühl.

"Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen."

Lukas 2, 10-12

Doch warum machen sich die geflügelten Gesellen, die ihren Ursprung ja in der Heiligen Schrift der Juden, der Bibel und dem Koran haben, in unserer Gesellschaft derart breit – obwohl Kirche und Religion immer weiter an Bedeutung verlieren? "Gerade in Zeiten, in denen uns Gott entglitten ist, nehmen Engel an Bedeutung zu. Das war auch in der Vergangenheit immer so. Der Job des Engels ist es, eine Brücke zwischen Gott und den Menschen zu schlagen", sagt Franz Kogler, der seit 1991 das Bibelwerk Linz leitet.

Briefträger Gottes

"Alle Engel in der Bibel sind reine Boten, die sich nicht in den Mittelpunkt stellen und zurückziehen, wenn sie Gottes Wort überbracht haben. Sie sagen klar, was Sache ist, und sind nicht für die Streicheleinheiten zuständig. Es geht immer nur um die Botschaft. Engel sind wie Briefträger Gottes, die wieder weg sind, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben", erklärt der Theologe, dass diese Gehilfen Gottes in der Bibel keinen eigenen Charakter und auch keine speziellen Eigenschaften haben.

Was sie trotzdem leisten: Sie richten, stärken, stehen bei und begleiten den Menschen in seiner Sterbestunde. "Da, wo Engel sind, ist Himmel", so der überzeugte Christ. Woran man erkennt, dass man einem Engel begegnet ist: "Wenn nachher alles so ist, wie vorher, war es kein Engel."

"Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt."

Hebräer 13,2

"Gefährlich wird es, wenn Engel Selbstzweck werden: Dann sind sie Götzen. In der Esoterik haben die Engel Gott vom Thron gestoßen", sagt Kogler. Warum er den Trend, immer und überall Engel aufzustellen und zu verschenken, trotzdem positiv sieht: "Die Sehnsucht nach Gott ist möglicherweise doch größer, als wir glauben. Der Mensch braucht etwas Handgreifliches. Wir sollten das als Chance sehen."

Wie er selbst es mit Engeln hält, erklärt der Bibelwerk-Leiter so: "Ich habe entdeckt, dass ich mich direkt an Gott wenden darf und dass er sich direkt an mich wendet. Ich persönlich brauche dafür keinen Boten."