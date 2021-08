Zwei rüstige ältere Männer unterhalten sich drei Stunden lang detailliert über Musik, festgehalten in körnigen Schwarz-Weiß-Bildern. Prickelnd hört sich das im ersten Moment nur bedingt an. Doch wenn es sich bei den ergrauten Herrschaften um Beatles-Ikone Paul McCartney (79) und Starproduzent Rick Rubin (70) handelt, dann wird aus der Plauderei plötzlich Magie. Das Ergebnis nennt sich "McCartney 3,2,1" und ist ab morgen beim Streaminganbieter Disney+ in sechs Episoden abrufbar.