Auf der Suche nach Wahrheit in der digitalen Revolution

Schon kurz nach dem Aufsperren um zehn Uhr wuselt es in der Postcity. In dem ehemaligen Postverteilerzentrum befindet sich heuer das Herzstück des Festivals Ars Electronica, das sich bis Sonntag der Frage „Wem gehört die Wahrheit?“ widmet. An der Kassa hat sich schon eine lange Schlange gebildet, Deutsch ist hier kaum zu hören.

Rechts neben dem Info-Point ist in einer Koje ein mehrere Meter hoher Garten aufgebaut. Auf dem Gestell hängen Topfpflanzen, ein Roboter mit fünf Füßen krabbelt hin und her, um das Grünzeug zu gießen. „Sensoren messen Licht, Temperatur und Trockenheit und versorgen so die Pflanzen mit allem Nötigen“, sagt Simon Gmajner, der das Projekt mit Kollegen realisierte. Es soll zeigen, wie Mensch, Technik und Natur zum gegenseitigen Wohl interagieren.

Ein Roboter mit fünf Füßen als Gärtner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Rund 60 Künstler aus aller Welt beschäftigen sich in der Themenausstellung in 35 Projekten mit Aspekten der Beziehung Mensch und Technologie. Unter dem Titel „(Co)Owning More-Than-Truth“ geht es darum, wie die moderne Technologie objektive und individuelle Wahrheiten verändert. Der Begriff „besitzen“ habe im Deutschen eine egozentrische Bedeutung, während das englische „to own“ mehr die Verantwortung über den Besitz einbeziehe, sagt die inhaltliche Festivalleiterin Christl Baur. Daher wurde für den Titel der Begriff „(co)owning“ gewählt: „Wir müssen als Gesellschaft neue Begriffe erfinden, um uns neu zu orientieren.“ Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren sehr auf das Individuum konzentriert. „Jetzt geht es um Wahrheiten, die über das Individuum hinausgehen.“

Miha Godec aus Slowenien filtert Wasser und die Geräusche gleich dazu. Bild: VOLKER WEIHBOLD



Wie zum Beispiel bei Michel Winterberg. Er hat einen Apparat konstruiert, der Eiskristalle erzeugt, sie auf eine Leinwand projiziert und wieder schmelzen lässt. Der neunminütige Prozess wiederholt sich immer wieder. Der Schweizer weist damit auf den Klimawandel hin: „Im Jahr 2100 werden 80 Prozent unserer Gletscher geschmolzen sein“, sagt der Künstler.

Fragen stellen – das will auch Agnes Meyer-Brandis. Sie hat bei Wissenschaftlern Fragen gesammelt, sie aufgeschrieben und schickt sie in winzigen Chips durch winzige Kanäle, wo sie – einem Orakel gleich – mit Ja oder Nein beantwortet werden. Von der Antwort hängt der weitere Weg der Tröpfchen ab. „Ein System, das unkontrollierbar ist“, sagt die Deutsche. Und vielleicht gerade deshalb der Wahrheit entspricht.



Das Festival Ars Electronica läuft bis Sonntag. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Workshops und Konzerte u.a. in der Postcity, der Kunstuni und im Lentos. Infos und Karten: ars.electronica.art

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn