Auf der Suche nach Frieden

Wenn ich in eine Friedensstadt käme, woran würde ich sie erkennen? Ich hielt Damaskus, meinen Geburtsort, lange für die Stadt des Friedens. Am Sonntag, den 5. November 2014, hat sich aber alles endgültig verändert. Als ich aufwachte, merkte ich, dass das Krachen und der Kriegslärm zugenommen hatten, als wollten sie mir dringend etwas ankündigen. Offensichtlich näherten sich die Kämpfe allmählich, aber konstant der Hauptstadt. Meine Liebe zu Damaskus litt unter der Herrschaft der Diktatur und dem Krieg dermaßen, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr empfunden hätte, wenn ich sie verlassen würde. Ich begann meine Geliebte Damaskus zu hassen und über sie zu schimpfen. Ich wollte aus dieser Hölle raus. Ich existierte nicht mehr. Ich war in dieser Hölle der Heimat schon längst tot. Die Diktatur setzt ihre Legitimität darauf, dass es ohne sie keinen Frieden gäbe. Sie lebt davon, dass Menschen sich nicht entfalten dürfen und immer klein gehalten werden, und macht ihnen den Zugang zu ihrem inneren Frieden durch Propaganda schwierig, damit sie lenkbar und abhängig bleiben. Die Menschen existieren nur mehr als Nation, als eine Menge an Menschen, die die Verherrlichung des ewigen Führers verbindet.

Der Einberufungsbefehl

Zu Mittag traf mein Einberufungsbefehl ein. Ich musste zum Militär. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht sterben, damit die Diktatur aufrechterhalten bleibt. Ich wollte nicht kämpfen und Teil der Gewaltspirale werden, um meinen inneren Frieden zu bewahren. Denn die Gewalt schadet zuerst demjenigen, der sie ausübt, erst danach den Betroffenen. Jeder Gewaltakt verdunkelt die Seele aller Beteiligten. Ich entschied mich zu gehen und meine Heimat zu verlassen.

Als ich nach Österreich kam, war mein Bedürfnis nach Ruhe und Besonnenheit unermesslich groß. Ich wollte in den Genuss kommen, in Frieden zu leben. Es war jedoch nicht möglich. Ich traf auf ähnliche Narrative wie in der Diktatur in Syrien. "Pass dich an. Integriere dich. Wir sind der Maßstab. Um einer von uns zu werden, mach das und lass jenes." Und je mehr ich versuchte, diesen Anforderungen nachzukommen, desto mehr entfernte ich mich von mir selbst. Ich bin im Nachhinein jedoch dankbar, diesen Weg gegangen zu sein und in Österreich eine neue Heimat gefunden zu haben, auch wenn es schmerzhaft war. Der Preis der Entwurzelung von meiner Heimat und der Einsamkeit im Exil war hoch. Dafür durfte ich aber ein neues Universum entdecken. Ein Universum in meinem Inneren, das sich mehr zu erforschen lohnt. Ein Universum, in dem ich schon immer existierte, aber von dem ich nichts wusste. In dem der Frieden und die Zugehörigkeit nicht bedingt und scheinbar, sondern wahrhaftig und bedingungslos sind. Es hat lange gedauert, um zu begreifen, dass ich das, was ich suche, selbst besitze und in mir beginnt, und nicht in einer Stadt oder in einem Ordnungssystem.

Der innere Frieden ist ein Ort, der in jedem Menschen existiert und in dem gleichzeitig jeder existiert. Es ist das Fundament, auf dem jeder andere Friedensausdruck aufgebaut wird. Der Zugang zu unserem inneren Frieden setzt einige Entwicklungen voraus. Am notwendigsten ist es, die Vulnerabilität des menschlichen Wesens anzuerkennen. Ebenfalls wichtig ist, unsere Begrenztheit und Unvollkommenheit zu erkennen, sie nicht mehr als Mangel zu betrachten und den Schmerz zuzulassen. Erst wenn wir mit Bewusstheit und Respekt unsere Fehlerhaftigkeit akzeptieren, sind wir in der Lage, anderen auf Augenhöhe, friedensorientiert zu begegnen.

Ohne uns unserem Schmerz zu stellen, ihn anzuerkennen und uns um ihn zu kümmern, werden wir weiter den Schmerz mit Hass und Wut zu erwürgen versuchen. Es ist viel einfacher, stinksauer zu sein, als Schmerz und Verletztheit zu spüren. Wir wissen, dass es furchterregend ist, direkt auf unseren Schmerz einzugehen. Unseren Schmerz liebevoll zu behandeln und ihn zum Thema zu machen, kostet einen Bruchteil der Energie, die es braucht, um ihn zu verdrängen. James A. Baldwin drückt es so aus: "Ich glaube, die Menschen krallen sich deshalb so stur an ihrem Hass fest, weil sie spüren, dass sie, wenn der Hass erst mal verschwunden ist, gezwungen sind, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen.”

Wenn wir uns ganz weit nach draußen zoomen und eine Weitwinkelaufnahme unserer Welt machen, sehen wir haufenweise Wut und Hass. Wir sehen, dass wir uns voneinander immer mehr abkapseln. Und je weiter wir uns voneinander entfernen, desto lauter müssen wir einander anschreien. Wir sehen Politiker, die ihr tägliches Brot davon abhängig machen, ein Feindbild zu pflegen, und erst gewählt werden, wenn sie "die Anderen” auf die hässlichste Art entmenschlichen. Politiker, die diese Krankheit Identität nennen. Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt uns unser Defizit, keine andere Meinung hören zu können. Kommunikation ohne Beschimpfungen, Demütigungen und Ächtung wird seltener. Ebenfalls die Anerkennung der Anderen als verletzliche und bedürftige Wesen. Aber wenn wir nah heranzoomen, zu unserem eigenen Leben, dann ändert sich das Bild. Wenn wir einander näherkommen und unsere Verletzlichkeit sehen, dann können entmenschlichende Narrative schwer funktionieren. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich Menschen begegne, die eine ablehnende Haltung gegenüber geflüchteten Menschen haben, dass sie zu mir sagen: "Na, du bist anders, dich kenne ich, du bist willkommen.”

Menschen in der Nähe zu hassen ist schwierig. Über Menschen empört zu sein, die uns erst mal wohlwollend zuhören, ist schwierig. Zu einem polarisierenden, gehässigen Gespräch mit einem Menschen zu kommen, der uns seine verletzlichen Seiten zeigt, ist schwierig. Es erfordert mehr Mut bei einer Auseinandersetzung, anstatt sofort Kontra zu geben, unserem Gegenüber zu sagen: "Komm, erzähl mir mehr, warum du sauer bist."

Frieden ist möglich. Und zwar immer. Der Frieden ist in meinen Augen keine Emotion oder ein situatives Erlebnis. Frieden beruht nicht auf einer Dualität und ist nicht binär. Frieden ist immer da. Als Möglichkeit, als Gewissheit und Orientierung. Auch im Streit, in einem Konflikt oder beim Auseinandergehen kann der Frieden der Raum dafür sein. Wir können zusammenstoßen, ohne einander zu verletzen, um gemeinsam zu wachsen.

Ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt: Was mache ich, wenn mein Gegenüber den Frieden nicht beabsichtigt oder meine am Frieden orientierten Absichten ausnutzt. Denn es gibt keine Garantie dafür, wenn wir unseren Panzer ablegen und verletzlich sind, dass Andere dasselbe machen und uns nicht weh tun. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, kann sich, ohne ein Risiko einzugehen, keine tiefgründige zwischenmenschliche Beziehung entwickeln. Es ist auch eine Gelegenheit, uns mit unseren verletzlichen Seiten zu versöhnen und dadurch authentischer und stärker zu werden.

Das Menschsein

Ich habe mich für den Weg des Menschseins entschieden. Ich wollte meine Werte nicht nur bekunden, sondern sie auch leben. Und es hat sich gelohnt. Mein Leben wurde gesegnet mit Menschen, mit denen ich eine tiefe Bindung pflege, die mich mit all meinen Unzulänglichkeiten akzeptieren und lieben, wie ich bin. Ohne die Forderung, mich ändern oder anpassen zu müssen. Denn eine wichtige Säule des friedlichen Zusammenlebens ist, den anderen nicht umformen zu wollen und seine Individualität kennenzulernen. Es ist sogar essenziell, Menschen zu begegnen, die ein anderes Weltbild haben. Aber ich gehe so weit zu behaupten, dass Lernen ohne das Fremde nicht möglich ist. Wir brauchen stets das Fremde, das Unbekannte, das Andere, um ein neues Puzzleteil in unser Bild der Welt einfügen zu können. Ich möchte hier dazu appellieren, das Fremde mit anderen Augen zu betrachten: mit den Augen der Neugierde, der Wertschätzung und des Reflektierens.

Frieden ist möglich. Im Hier und Jetzt und überall. Frieden ist nicht bedingt. Zu warten, bis etwas geschieht oder bis jemand seinen Umgang mit uns verbessert, um dann in Frieden zu leben, scheint mir ein destruktiver Weg zu sein. Ich lade Sie dazu ein, mit mir von einer Welt zu träumen, in der kein Mensch Schmerz und Trauer verbergen muss. In der das Fremde wertgeschätzt wird. Eine Welt, in der eine Zugehörigkeit, Identität und Nation herrscht namens "Frieden für alle", die nicht durch gemeinsame Feinde entstanden ist, sondern durch die tiefe Überzeugung in unserem Inneren, dass jeder Mensch Frieden verdient hat.

Eine Friedensstadt wäre für mich als solche dann zu erkennen, wenn ich darin auf viele Menschen träfe, denen der Friede mit sich und in der Welt ein ähnlich starkes Anliegen ist, wie es das für mich vor dem Hintergrund meiner Kriegs- und Fluchterfahrungen geworden ist.

Friedenskonzert 2022

Am 8. November (Vorabend der Reichspogromnacht) lädt die Friedensstadt Linz zum Konzert „Frieden hören“ ins Brucknerhaus. Ab 19.30 Uhr spielt das Atalante Quartett Joseph Haydns Streichquartett G-Dur, Dmitri Schostakowitsch’ Streichquartett Nr. 8 („Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“) und Ingo Ingensands Streichquartett Nr. 1.

Tickets: 10 Euro, brucknerhaus.at

Zur Person

Jad Turjman studierte nach seiner Flucht 2014 aus Syrien in Salzburg Psychotherapie. Er war als Autor und Stand-up-Comedian tätig. Ein Bergunfall beendete sein Leben im Alter von 32 Jahren. Seine Bücher sind im Residenz Verlag erschienen.