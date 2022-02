Vor 450 Jahren wurde der Astronom, Physiker, Mathematiker und Theologe Johannes Kepler in Deutschland geboren, 14 Jahre seines Lebens verbrachte er in Linz. Als Geburtstagsgeschenk widmet ihm die Landes-Kultur GmbH eine Hommage mit dem Titel "Weltmaschine". Es ist ein Mix aus Physik und Astronomie mit künstlerischem Anspruch, den Kurator Gottfried Hattinger in Zusammenarbeit mit 17 Künstlerinnen und Künstlern im Offenen Kulturhaus Linz (OK) bis 15. Mai offeriert.