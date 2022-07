Auf dem Steckenpferd ins große Abenteuer reiten

Gerade in den Ferien, wenn viele Kinder stundenlang vor Computer, Handy oder TV-Gerät sitzen, ist das Angebot des Askö in Linz eine besonders gute Idee: Der Verein "Hobby Horsing OÖ" bietet mittwochs um 16 Uhr in der Nähe des Heilhamer Parks in Linz-Urfahr Steckenpferdreitstunden im abgesteckten Viereck an. Es werden Elemente aus dem Pferdesport nachgeahmt – vom Dressurreiten über Springen bis hin zu rasanten Mannschaftsspielen.

Unterrichtet werden Kinder ab dem Schuleintrittsalter von Psychologin und Reitlehrerin Lydia Neussl. Dabei werden die Kleinen durchaus auch körperlich gefordert und sanft zu Bewegung angeregt. "Beim Auspowern mit Gemeinschaftsgefühl werden Geschicklichkeit, Taktgefühl, Sprungkraft und Selbstvertrauen gestärkt. Selbst Bewegungsmuffel finden hier einen Bewegungsanreiz", so die Trainerin.

"Leihpferde" für den Ausritt

Ein Monatskurs (vier 60-Minuten-Trainingseinheiten) kostet 48 Euro plus einmalig zwölf Euro Vereinsjahresbeitrag. Es kann jeweils am Monatsbeginn eingestiegen werden. Ein eigenes Steckenpferd darf mitgebracht werden – es seien jedoch auch "gut erzogene Leihpferde" vorhanden, sagt Neussl schmunzelnd.

Auf den jeweiligen Fitnesslevel der Kinder wird individuell eingegangen. Für alle, die eine kleine Auszeit zwischendurch brauchen, breitet die Trainerin eine Picknickdecke als Rückzugsort aus. Dort können sich die Mädchen und Buben mit einem Kuscheltierpferd, einem Pferdebuch oder anderen Spielsachen die Zeit vertreiben.

Durch speziell entwickelte Übungen wie zum Beispiel "Pferdeduft schnuppern" und "Mähne schütteln" lernen die Kinder, sich richtig gut zu entspannen. Gleichzeitig üben die "Reitschüler", sich etwas zu trauen. "Es braucht Mut, wenn man mit einem Steckenpferd durch den öffentlichen Raum reitet. ‚Hobby Horsing‘ ist eine Lebenseinstellung: Es stärkt das Selbstvertrauen", sagt die Reitlehrerin. (dh)

Mehr Informationen unter www.hobbyhorsing.at