Auf dem Handy-Surfbrett durch das Corona-Jahr

Die "Netzbühne" schickte sie am 13. März erstmals in die Welt: die getanzten "Liebesbriefe" von Landestheater-Ballettchefin Mei Hong Lin. Am Dienstag durfte das Publikum im Linzer Schauspielhaus erstmals wieder in das Live-Erlebnis und dessen Energie eintauchen, zu verdanken zehn großartigen Tänzerinnen und Tänzern der TanzLin.Z-Kompanie.