Auch mit 95 ständig auf der Suche nach Unentdecktem

Was Herbert W. Franke in seinen 95 Lebensjahren geleistet hat, dafür brauchen andere drei Leben: Alles begann tief unter der Erde, wo er in den 1940er- und 1950er-Jahren Großhöhlen erforschte und erstbeging. Als Physiker beschäftigte er sich u.a. mit der Entstehung von Tropfsteinhöhlen.