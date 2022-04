Auch Mehta fällt für Mozart-Oper aus

Mehta müsse sich in Los Angeles einer orthopädischen Operation an der rechten Schulter unterziehen, die nicht mehr verschoben werden könne, heißt es vom Florentiner Opernhaus. Gestern wurde bekannt, dass Franz Welser-Möst wegen einer Augenentzündung seine Konzerte beim Florentiner Festival "Maggio musicale fiorentino" am 6. und 10. April absagen muss.