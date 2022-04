Auch auf Schloss Zell "geht es um eine Theaterwelt in Bedrängnis"

"Die Pandemie und der Krieg haben Europa in ihrem Bann, und wir machen musikalisches Unterhaltungstheater", spricht Intendant Harald Wurmsdobler an, was vielleicht in den Gedanken mancher kreisen mag. Doch die Pramtaler Sommeroperette nimmt sich diesmal von 11. bis 26. Juni eines Stückes an, das auffallende Parallelen zum Heute aufweist: "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" von Robert Stolz, einem Komponisten, der in der NS-Zeit in die USA emigrierte und "allen Widrigkeiten zum Trotz stets Optimist blieb und an die Zukunft glaubte", verneigt sich Wurmsdobler vor dessen "Lebenswillen und Zuversicht". Sein Werk, 1933 in Zürich uraufgeführt, spiegelt den Geist seiner Zeit wider, die unserer näher ist, als sich auf den ersten Blick vermuten lässt. "Auch damals gab es eine Bedrohung von innen und außen und Verunsicherung. Wir möchten diese Verbindung in unserer Produktion zeigen", sagt Wurmsdobler, der selbst im Stück einen Theaterdirektor spielt, der im Zwiespalt steht zwischen neuen Machthabern und seiner Verantwortung dem Ensemble gegenüber.

Auch die Handlung erzählt von Problemen, die uns nicht fremd sind: "Es geht um eine Theaterwelt in Bedrängnis", sagt Regisseurin Manuela Kloibmüller: "Lachen können über die schweren Dinge, ist das Ziel der Inszenierung", in deren Zentrum ein Komponist steht, "der nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten sucht und einen großen Walzer abliefern muss", wozu ihm die Muse fehlt.

Foxtrott, Blues und Slowfox

Denn natürlich dürfen die Liebe und ein Beziehungskonflikt nicht fehlen in dem Werk, das musikalisch mit Foxtrott, Blues und Slowfox zum Tanz bittet, gespielt vom Salonorchester SINNfonietta unter Gerald Karl.

Das Ensemble vereint in bewährter Manier internationale Größen wie Gabriele Rösel, George Kounoupias ebenso wie "Dudlerin" Agnes Palmisano und heimische Kräfte, wie die junge Linzer Sopranistin Martha Matscheko, Michael Zallinger aus Riedau und Harald Wurmsdobler, gebürtiger Münzkirchener. Erstmals bereichert heuer die Oö. Tanzakademie die Aufführung. Das Bühnenbild stammt von A. Daphne Katzinger. Die Schlossküche Zell lädt zudem an drei Terminen (11., 12., 17. 6.) zu einem Operettendinner. (kasch)