Auch Altmeister Bach hätte seine Freude

Nach einer Absage 2020 und einem Stream-Festival 2021 gab es wieder ein normales, gut besuchtes "Kaleidophon" im Ulrichsberger Jazzatelier. So international wie das Publikum war die Bühne besetzt. Worum es geht, schreibt Alois Fischer im Vorwort. Nicht um ein weiteres Festival für Jazz oder Neue Musik, sondern um eine Zusammenschau beider Welten. Neun Konzerte lösten diesen Anspruch ein.

Das Sextett Emißatett der Cellistin Elisabeth Coudoux eröffnet das Festival am Freitag. Cello, Stimme, Posaune, Bass, Klavier und Perkussion ergeben ein spannendes Klangbild. Kraft und Sensibilität ergänzen sich in farbenreichem Wechselspiel. Die klare Trennung von Komposition und Improvisiertem verliert an Bedeutung, Geräuschhaftes kommt vor, gewinnt aber nie die Oberhand. Auch Philip Zoubeks Abtauchen in den Bauch seines Klaviers dient eher der dezenten Sound-Erweiterung. Im Vordergrund steht das kollektive Tun.

Fein austarierte Kammermusik bietet das New Yorker Quartett "Jump off this Bridge". Judith Insells Bratsche steuert Melodisches bei, fast zögerlich steigt die Trompete Eli Ashers ein. Die Musik schafft Räume, lässt sich Zeit, fasziniert scheinbar fragil. Sorgsam setzt Virg Dzurinko ihre Klaviertöne, Schlagzeuger Leonid Galaganov besticht durch sparsame Präzision. Manchmal spielen einzig Trompete und Viola ein Duo. Steigen Klavier und Schlagzeug wieder ein, kann auch ein feiner Song ohne Worte herauskommen. Das Klavier im Jazzatelier ist großartig und an die Möglichkeiten des Raumes perfekt angepasst. Das kommt vor allem beim Solo Craig Taborns zur Geltung. Sein einstündiger Soloexkurs begeistert. Seine Akkorde donnern und flüstern, schillern zwischen Rasanz und gedankenverlorener Askese. Virtuosität, Dichte und Energie wechseln mit Schlichtem, als wäre es ein Kinderlied. Ein rarer Moment musikalischen Glücks.

Den Höhepunkt bringt am Samstag die französische Cellistin Soizic Lebrat. Sie stellt J. S. Bachs Solosuiten in einen aktuellen Kontext, baut zwischen den Originalen fundierte Brücken, paraphrasiert das Erbe, ohne es zu zerstören. Der Jubel galt somit nicht nur Lebrat, sondern auch dem alten Meister. Auch das ist das "Kaleidophon".