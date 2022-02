Arthur Schnitzlers "Sex and the City"

2022 jährt sich die österreichische Erstaufführung von Arthur Schnitzlers Dreiakter "Freiwild" samt Autor im Publikum des Stadttheaters in Gmunden zum 125. Mal. Also wollte die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann in ihrer ersten Saison als Theater- und Literatur-Chefin der Salzkammergut Festwochen ebendort einen Schnitzler auf die Bühne bringen. Wie die OÖN berichteten, fiel die Wahl auf "Der Reigen" (1912 in Budapest uraufgeführt). Es inszeniert der jüngst gefeierte Franz-Xaver Mayr, am 23. Juli findet die Premiere statt, gestern trafen sich Bergmann und Kooperationspartnerin Marie Rötzer (Intendantin des NÖ. Landestheaters) zur ersten Bauprobe in Gmunden.

"Ich wusste, wenn ich hier Theater in dieser Dimension machen will, dann brauche ich Partner – und ich schätze die Arbeit von Marie Rötzer und ihr spannendes Theater in St. Pölten sehr", sagt Bergmann. Sie bewertet es als prickelnd, sofern Schnitzlers erotische Dialoge als eine Art "Sex and the City" dramatischer Höhepunkt der Festwochen werden. Auf "Freiwild" vergisst sie dennoch nicht: Das Stück ist als szenische Lesung geplant. (pg)

Info: festwochen-gmunden.at