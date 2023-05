Arthur Schnitzlers Klassiker aktuell betrachtet

1912 wurde „Professor Bernhardi“ des österreichischen Dramatikers Arthur Schnitzler uraufgeführt – in Berlin und nicht in Wien, da das Stück wegen seines systemkritischen Charakters in Schnitzlers Heimat verboten worden war. Regisseurin Stephanie Mohr (zuletzt mit Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und Handkes „Immer noch Sturm“ im Landestheater) bringt nun Schnitzlers Text am Samstag, 6. Mai, im Linzer Schauspielhaus zur Premiere.