Ars Electronica: Wo Wolken atmen und Schleimpilze Botschaften haben

Die Linzer Kunstuni feiert heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum. Dass man sich vor diesem Hintergrund vorgenommen hat, zum Ars Electronica Festival Besonderes zu bieten, ist zu sehen und vor allem zu spüren. Den "Kunstuni Campus" (Infos links) beleben Werke von 150 Studierenden und das Engagement von knapp 420 Anpackenden. Sie repräsentieren 14 Abteilungen aller vier Institute. Was sie qualitativ eint, ist ein unglaublich wacher Geist sowie Wissen in Technik, Technologie, Biologie und Ästhetik, das erstaunt. Und das anregt, sich zu überlegen, wer in Sachen Wahrheit in der Moderne tatsächlich den Ton angeben sollte.

Wenn zum Beispiel Nadja Reifer (35), eine PhD-Studentin des Fachs Visuelle Kommunikation, ihre Arbeit für das audiovisuelle Projekt "we cascade" (Kunstuni, Hauptplatz 6) beschreibt, meint man, Teil eines Sci-Fi-Films zu sein. Vereinfacht gesagt: Sie verhilft Schleimpilz-Kulturen in sogenannten Bioreaktoren, die im ersten Blick stylishen Lampenschirmen gleichen, mithilfe künstlicher Intelligenz und Licht dazu, zu kommunizieren – in Tönen und Bildwelten.

Was für die einen nach Zukunftsmusik klingt, ist für Reifer tatsächlich eine Erinnerung daran, dass auch wir Menschen wie Pilze Ökosysteme seien "und wir stärker mit der Umwelt verbunden sind, als uns oft bewusst ist". Auf fast magische Art macht die aus Teheran stammende Sheida Ramhormozihosseinizadeh ebenso darauf aufmerksam: Ihr Objekt heißt "Atmende Wolken" (Hauptplatz 6). Wer in eine Vorrichtung bläst, haucht einem wolkenartigen, mit flauschigem Stoff überzogenen Gebilde Leben ein – es bewegt sich. Für die 33-Jährige ist es ein Weg, um auf menschengemachte Luft- und Umweltverschmutzung hinzuweisen.

Sinnlich-Interaktives kreierte Holunder Heiß mit Joachim Smetschka (Leiter Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst): Auf 60 Metern Länge montierten sie 55 Leuchtkörper, die wie Lichtschwerter von der Decke in die Gänge hängen (Hauptplatz 8, 3. Stock). Ein- und ausschalten kann sie jeder, der mit Licht komponieren möchte.

Erhellend wie berührend ist "Der schönste Ort der Welt", den Sofia Jüngling-Badia erschaffen hat (Hauptplatz 8, 3. Stock) – mit Mobiliar aus der inklusiven WG, in der sie wohnt. Mit ins Holpern geratenen Audioaufnahmen will sie zeigen, wie es ist, mit ihrem demenzkranken Vater zu leben. Wenn er nicht mehr wisse, wo er sei, sage er nur mehr eines: "Es ist so schön hier." Auch eine harte Wahrheit, der man sich stellen muss.

Das Ars Electronica Festival auf einen Blick

6. bis 10. September, Eröffnung: Donnerstag, 20.45 Uhr, PostCity, Gleishalle: Robin Fou, Luc Gut und Rolf Hellat präsentieren ihre Projekte Triptych und Oszilot live, außerdem Performances von Kyoka und Riccardo Giovinetto.

Die wichtigsten Ausstellungen: PostCity (Ex-Post-Verteilerzentrum, Hauptbahnhof): Sieger des Prix Ars Electronica, STARTS-Prize-Gewinner, Themenschau

Kunstuni Linz: Ausstellungen, Performances, Gastuniversitäten (Hauptplatz 6/8)

Ars Electronica Center: „Understanding AI“

Mariendom: Performance „The Mirage Replicas 2.0“ von Yen-Tzu Chang (Taiwan)

Atelierhaus Salzamt: „The New Aesthetic of AI in Artistic Practice“, Nanyang Technological University, Singapur

Lentos: Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO)

8. September: Große Konzertnacht, PostCity, 20 Uhr: Bruckner Orchester mit Def Ill und Bara Gisladottirb22 bis 4 Uhr: Nightline

