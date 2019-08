Ars Electronica: In Linz und St. Florian in die Digitale Revolution eintauchen

Wie geht es mit dem Computer weiter? Und welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? 1979 beschäftigten diese zwei Fragen den damaligen Intendanten des ORF-Landesstudios Oberösterreich, Hannes Leopoldseder – und kurze Zeit später war das Ars Electronica Festival aus der Taufe gehoben.

40 Jahre später ist mit dem Computer nicht nur jede Menge weitergegangen und sind künstliche Intelligenz und Smartphones zu unser aller Realität geworden, die Ars Electronica ist auch längst als "wichtigstes Event der digitalen Kultur in Europa" eine fixe Größe, wie Leiter Gerfried Stocker betont. Von 5. bis 9. September feiert das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft sein Jubiläum an zahlreichen Veranstaltungsorten in Linz und St. Florian. Unter dem Motto "Out of the Box – Die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution" will es seine Besucher dazu anregen, die Rolle als bloßer Konsument hinter sich zu lassen und Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu übernehmen.

"Es ist beeindruckend, wie oft die Themen des Festivals Avantgarde waren – und wenige Zeit später in der Gesellschaft angekommen sind", sagt Klaus Luger (SP), Bürgermeister von Linz.

Sein Jubiläum begeht das Ars Electronica Festival mit 540 Veranstaltungen an fünf Tagen, 1400 Künstlerinnen und Künstler aus 45 Ländern werden ihre Sichtweisen beisteuern. Das Festivalzentrum wird zum fünften und letzten Mal in der Postcity in Linz beheimatet sein, jede Menge Ausstellungen, von den Werken der Studierenden von "Interface Cultures" an der Linzer Kunstuni bis zu unterschiedlichen internationalen Positionen der digitalen Kunst, locken dorthin. "Unboxing the Festival" heißt es dort am Eröffnungsabend, dem 5. September, ab 19.30 Uhr – es gibt Performances und Konzerte zahlreicher internationaler Künstler. Im Rahmen der "European Platform for Digital Humanism" wird nach einem europäischen Weg zwischen dem amerikanischen "Datenkapitalismus" und dem "Datentotalitarismus" autoritärer Regime gesucht. Auch der Kunstroboter "Ai-Da" regt den Diskurs an. Viel Publikum wird auch der Internet-Flohmarkt Yama Ichi nebst Biobauernmarkt am Samstag in die Postcity locken. Erkenntnisse und Versuche rund um künstliche Intelligenz können im neu gestalteten Ars Electronica Center bestaunt werden.

Montag voller Musik

Im Stift St. Florian werden am Samstag, dem 7. September, beim erstmals mit der Europäischen Kommission ausgerichteten "AI x Music Festival" menschliche Kreativität und technische Perfektion aufeinandertreffen. Den ganzen Nachmittag und Abend stehen dort Vorträge, Gespräche, Installationen und Konzerte auf dem Programm – mit dabei sind Persönlichkeiten wie Künstler Hermann Nitsch, Wissenschafter Josef Penninger, Dirigent Dennis Russell Davies und Pianistin Maki Namekawa. Die beiden Letzteren stehen auch am Abschlusstag des Festivals, beim "Music Monday" am 9. September, im Mittelpunkt – in der Gleishalle in der Postcity werden sie ab 19.30 Uhr Igor Strawinskys "Feuervogel" auf dem Klavier zu vier Händen spielen, danach gibt Namekawa die "Piano Sonata" von Philip Glass und wird dabei von Cori O’Lans eindrucksvollen Visualisierungen begleitet. (jule)

Infos: Ars Electronica Festival, "Out of the Box", 5. bis 9. September, Linz und St. Florian ars.electronica.art/outofthebox

Ars and the City

Als ein Festival, das immer auch für die Stadt gearbeitet hat, ist die Ars Electronica in dieser Retrospektive im Lentos Kunstmuseum in Linz zu sehen. Die Zeitreise führt zu bekannten Kunstprojekten wie der allerersten Klangwolke über die 1982 von Giorgio Battistelli inszenierte Stahloper.

Ars on the Wire

Dass es auch in den ersten Jahren des Festivals schon spektakuläre Experimente in der Netzwerkkunst zu bestaunen gab, zeigt die Ausstellung „Ars on the Wire“ in der Postcity. Die Schau zeigt, wie sich das Netz von der technischen Infrastruktur zum gesellschaftlichen Brennpunkt entwickelte.

Human Limitations - Limited Humanity

Im Bunker der Postcity rückt die Schau unserer Beziehung mit unserer Umwelt in den Mittelpunkt und stellt die Frage, welche sozialen und ethischen Verpflichtungen daraus erwachsen. Thematisiert wird die Optimierung unseres Körpers genauso wie gesellschaftliche Grenzen.

Mahler unfinished

Klassische Musik und digitale Welt begegnen sich bei der „Großen Konzertnacht“ am 6. September in der Gleishalle in der Postcity. Nach Christian Fennesz‘ Performance „Mahler Remixed“ interagiert Tänzerin Silke Grabinger mit Robotern, dann spielt das Bruckner Orchester Mahlers 10. Sinfonie.