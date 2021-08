Ars Electronica: Festival University entwirft die Uni der Zukunft

In dem drei Wochen dauernden Programm "Transform Your World" entwickeln 100 junge Menschen aus 40 Ländern Ideen und Strategien für eine Universität für Digitalisierung und Transformation. Rektor Meinhard Lukas geht durchaus davon aus, dass die Ergebnisse in die Planungen der realen neuen Uni mit diesen Inhalten einfließen.

Lukas nannte das in einer Pressekonferenz am Montag in Linz "ein Herzensprojekt, das in unglaublicher Zeit realisiert wurde", von der Idee im Juni ausgehend. Es gehe um die Frage, wie Lernen im 21. Jahrhundert aussehen sollte - tatsächlich soll ja bis 2023/24 in Oberösterreich eine neue Universität für Digitalisierung und Transformation entstehen. Die Festival University - mit internationalen Lehrenden bestückt - soll als Prototyp und Vorzeigeprojekt für die Universität des 21. Jahrhunderts dienen. "Wie reagiert man in so einer Uni auf die Wünsche, die Kreativität und die Fähigkeiten der jungen Menschen aus aller Welt?", stellte Lukas voran. Zur Festival University wurden aus mehr als doppelt so vielen Bewerbern 100 16- bis 24-Jährige ausgewählt. Sie absolvieren nun eine Woche Online-Programm und sind dann zwei Wochen vor Ort in Linz - sofern ihnen das möglich ist. Zum Schluss werden die Ergebnisse präsentiert.

"Nicht mehr vom Gleichen sondern Erfahrungen und Austausch" wünschte sich Ars-Electronica-Direktor Gerfried Stocker und verwies auf "die wichtige Chance, Leute zu Wort kommen zu lassen, um die es geht". Man müsse sich davon lösen "Unis als Fabrik für Fachkräfte zu betrachten", forderte er. Eine Uni solle für junge Menschen ein bestmöglicher Start sein sich zu entwickeln, um in einem nächsten Schritt zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen.

Luger: "Riesenchance" für Linz

Das Projekt werde vom Bund, dem Wissenschaftsministerium und dem Land Oberösterreich finanziert. Auch hier seien die Zusagen rasch gekommen. Das sah Lukas als "Signal, dass die Festival University genau beobachtet wird". Das Interesse von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und der Spitzenbeamten sei groß. Es sei aber "eine freiwillige Sache, was man daraus lernen will". Lukas ging davon aus, dass die Ergebnisse aus dem Projekt in die Planungen für die reale neue Universität einbezogen werden. Es gehe in einer internationalen Uni des 21. Jahrhunderts auch darum, kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen, was bisher nicht passiere.

Für die Stadt sei das eine "Riesenchance", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). "Eine Universität für Digitalisierung und Transformation passt zur Stadt." Auch die Zusammenarbeit zur Erstellung des Plans mit Ars Electronica, Kunstuni und JKU passe. Die Ars sei eine zusätzliche Motivationssache, auch für jene, die noch nicht wüssten, wie die Uni gestaltet werde.

In einer Vorbereitungsgruppe für die geplante neue Universität in Oberösterreich sind u.a. Faßmann und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Vertreter von Hochschulen, Wissenschaftsrat und Ars Electronica eingebunden.