Ars Electronica feiert Geburtstagsparty im Lentos

Was hat die Ars Electronica in Linz, mit Linz und für Linz gemacht? Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Festivals geht die Ausstellung "Ars and the City" im Lentos Kunstmuseum dieser Frage nach. Beim gestrigen Presserundgang waren neben Bürgermeister Klaus Luger und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer auch Wegbegleiter der Ars Electronica aus der freien Szene dabei. "Kunst im öffentlichen Raum ist deshalb so wichtig, weil sie alle anspricht. Sie ist auch dann wichtig, wenn sie die Leute ein bisschen herausfordert", sagt Lentos-Direktorin Hemma Schmutz. Auch Bürgermeister Luger macht seinen Standpunkt gegenüber dem Medienkunstfestival deutlich: "Es ist wichtig, sich mit den Fragen der Zukunft auseinanderzusetzen und das alles in Offenheit diskutieren zu können. Dafür steht die Ars Electronica."

Die Ausstellung ist in Bereiche gegliedert, die sich auf wesentliche Orte konzentrieren, an denen "die Ars" bereits stattgefunden hat: vom Hauptplatz über den Donaupark, das Gelände der voest bis zur Stadtwerkstatt. Auf Stellwänden werden ausgewählte Projekte aus den vergangenen vierzig Jahren vorgestellt. Außerdem sind Originaldokumente wie Plakate, Prospekte oder TV-Beiträge zu sehen.

"Wenn man Kunstwerke aus dem Galerieraum herausnimmt und in den öffentlichen Raum stellt, sieht man, was für eine Power Kunst haben kann", sagt Festivalleiter Martin Honzik. Es waren durchaus Aufreger dabei in den 40 Jahren, manches wäre wohl auch heute noch provokant. Etwa das Projekt "Sperm Race” im Jahr 2000 zum Festivalthema "Next Sex": Besucher konnten in einem Containerlabor am Linzer Hauptplatz eine Samenprobe abgeben und die Qualität ihrer Spermien messen lassen.

Die Ausstellung führt aber auch vor, wie manche einst revolutionäre Ideen heute kaum mehr beeindrucken, weil die Digitalisierung sich in unserem Alltag längst ausgebreitet hat. So etwa "Der intelligente Briefträger" von Michael Bielicky aus dem Jahr 1994. Der Künstler nutzte das damals noch wenig bekannte GPS, um die Bewegungen eines Briefträgers virtuell auf einer Landkarte zu verfolgen.

Der Wandel im Lauf der Zeit sei die Konstante des Festivals, sagt Ars-Electronica-Chef Gerfried Stocker. Sowohl Honzik als auch Stocker weisen darauf hin, dass die Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Sie sei "kein großes dokumentarisches Verfahren, eher wie eine Geburtstagsparty", sagt Stocker.

Buchtipp: Andreas J. Hirsch/Ars Electronica (Hrsg.): "Creating the Future. A Brief History Of Ars Electronica 1979–2019", Hatje Cantz

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at