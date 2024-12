Arnulf Rainer: „Ich war immer der Beste im Zeichnen“

Das New Yorker Guggenheim-Museum würdigte ihn 1989 als ersten lebenden Künstler aus Österreich mit einer Einzelausstellung. In relevanten europäischen Galerien ist er mit seinen ikonischen Übermalungen und Gemälde-Kreuzen (Kruzifikationen) seit Jahren hervorragend vertreten. Am Sonntag (8. Dezember) feiert Arnulf Rainer, der in seinem Werk stets auf Unvollkommenheit hinweist, seinen 95. Geburtstag.