Arnold Schwarzenegger in "Fubar": Der Terminator kann auch komisch sein

or knapp 30 Jahren war Arnold Schwarzenegger Star des Films „True Lies“. Die Action-Kino-Ikone (75) gab einen CIA-Agenten in so geheimer Mission, dass er sogar seine Frau, Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (64), belügen musste. So lange, bis ihm alles bildgewaltig um die Ohren flog.



Seit heute feiert Arnie sein Netflix-Debüt in der Serie „Fubar“, einer Neuauflage von „True Lies“.

Das Motiv des Doppellebens treibt man hier auf das Spitze. Arnies Serientochter Emma, „Top Gun: Maverick“-Star Monica Barbaro (32), verbirgt vor ihrem Vater seit einer Dekade, dass sie für dieselbe „Firma“ arbeiten.



Unter der schützenden Hand von Emmas Patenonkel, auch bei der CIA, geht das doppelte Doppelleben lang gut – bis Emma enttarnt wird und ihr Vater anrückt. Auf amüsante Art sickern alte Eltern-Kind-Konflikte und traurige Missverständnisse ins Tagesgeschäft von Nahkampf, bösen Buben und Schießgewalt. Eine Serie mit Pep dank herrlicher Chemie zwischen Arnie und Barbaro, die an eines erinnert: Der „Terminator“ kann auch komisch sein.

