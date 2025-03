Arnold Schönberg Chor im Brucknerhaus Linz: Ausdruck trifft Leidenschaft

So spürte man am Samstag im Brucknerhaus bei Stücken von Brahms mit dem kongenialen Clemens Zeilinger am Klavier das Feuer der Leidenschaft und unabdingbaren Interpretationswillen. Egal ob bei den doch nachdenklich stimmenden vier Quartetten op.92 oder den vor Lebensfreude übersprühenden „Zigeunerliedern“ op.103 – Ortner, animierend über die Bühne tanzend, und sein Chor treffen interpretatorisch immer die Quintessenz der Werke.