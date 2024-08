Arno Geigers Esoterik auf sehr hohem sprachlichen Niveau

Mit seinen Romanen weiß der Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger stets zu überraschen: 2005 gewann er mit "Es geht uns gut" den Deutschen Buchpreis, in "Alles über Sally" beamt sich der stets leichtfüßig und mit brillanter Sprache agierende 56-Jährige in die weibliche Gefühlswelt. Mit "Der alte König in seinem Exil" widmete er sich der Alzheimer-Erkrankung seines Vaters.