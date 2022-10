Arctic Monkeys geben ihr einziges Österreich-Konzert in Linz

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag (14. Oktober). Mit ihrem Debüt "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" katapultierten sich die Arctic Monkeys weltweit in die Charts und galten als der heißeste Indie-Rock-Newcomer-Act.

Weitere starke Alben und umjubelte Live-Auftritte untermauerten den Status der Band aus Sheffield. Zuletzt erweiterte die Gruppe um Frontman Alex Turner mit "Tranquility Base Hotel & Casino" ihren Sound in Richtung Lounge- und Psychedelic-Pop mit Einflüssen aus Soul, Jazz, Glam und Soundtracks der Sechziger.

Nach Linz gastieren die Arctic Monkeys sechs Mal in Deutschland: am 25.4. in München (Zenith), am 27.4. in Hamburg (Sporthalle), am 2.5. in Berlin (Mercedes-Benz-Arena), am 3.5. in Oberhausen (Rudolf-Weber-Arena) und am 8.5. in Frankfurt (Festhalle). Karten für Linz sind online über www.oeticket.com und www.livenation.de erhältlich.