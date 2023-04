Architekturschau: Vom Schönen und Schiachen

Welche Erwartungen eine Architekturschau mit dem Titel "schee schiach" weckt, kann sich Franz Koppelstätter sehr gut vorstellen. Im "architekturforum oberösterreich" (afo) in Linz will man sie im besten Sinne enttäuschen. "Wir beleuchten sicher nicht das hässlichste Haus der Stadt, weder sogenannte Bausünden noch Schandflecke", sagt der afo-Leiter. Statt Emotionalität zu schüren, wolle man die Diskussion darüber, was als hässlich oder schön empfunden wird, versachlichen. Die gestern eröffnete