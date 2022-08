Applaus und Buh-Rufe zum Bayreuther Ring-Auftakt

Wegen Corona hatten die Opernfans zwei Jahre auf den "Ring der Nibelungen" des 33-jährigen in Altmünster am Traunsee geborenen Regisseurs Valentin Schwarz bei den Bayreuther Festspielen warten müssen. Bei der Bewertung des "Rheingold", dem ersten Teil von Richard Wagners Tetralogie, war das Publikum am Sonntagabend gespalten. Kaum war der Vorhang gefallen, entlud sich ein Mix aus Bravo- und Buh-Rufen.