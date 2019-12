Wie sonst als "präzise durchgetaktet" kann die Weihnachtszeit in einer Musiker-Familie sein? Dass jeden Sonntag drei Hochämter auf dem Programm standen, war für Markus Poschner normal. Peter Paul Poschner (1924–2010), der Vater des Chefdirigenten des Bruckner Orchesters, war hauptberuflicher Kirchenmusiker und Chorleiter, allen voran in der Heilig-Geist-Kirche unmittelbar neben dem Viktualienmarkt in München.