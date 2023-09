Anton Huber, ein Doktor der Malerei

Markus Anton Huber und seine Arbeit "Sperandum" waren in der Sternenausstellung im Lentos zu sehen – zwischen Werken der Superstars Anselm Kiefer und Gerhard Richter.

Rund 4000 selbstständige Operationen hat Markus Anton Huber als Chirurg am damaligen Linzer AKH (Kepler-Klinikum) durchgeführt. Wer den Linzer Arzt in jungen Jahren in seinem Dienstzimmer besuchte, dem wurde dessen wahre Leidenschaft offenbar. "Wenn ich nicht operiert habe, habe ich gemalt und Skizzen gezeichnet", sagt der heute 61-Jährige.