Anton Bruckner, der Rockstar seiner Zeit, kehrt nach Paris zurück

Bild: Peter C. Mayr

Der französische Orgelvirtuose Daniel Roth, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter des Bruckner Orchesters, gestern in Paris

Anton Bruckner war nur selten außerhalb des deutschsprachigen Raums. Bloß drei Tage verbrachte der in Ansfelden geborene Meisterkomponist im Mai 1869 in Paris, bejubelt wurde er aber wie ein Superstar. "So ham’s mi gfeiert, dass ma ganz anders worden ist", soll er später festgehalten haben. "Und die Damen, die mir zughört ham, ham alleweil tres, tres (sehr, sehr, Anm.) gsagt.