"Nicht das Coronavirus ist der Totengräber unserer Freiheit, unserer Wirtschaft oder unseres Wohlstands – nein, der Totengräber sitzt dort hinten am Ballhausplatz und heißt Bundeskanzler Sebastian Kurz", sagte FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp bei der Demonstration am Mittwoch auf dem Heldenplatz gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Nepp mutmaßt damit noch keine Verschwörung. Er formuliert solche Sätze, um an Profil zu gewinnen, weil Wien im Oktober wählt.