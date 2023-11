Anselm Kiefers Werk "Solaris" strahlt in der Wiener Staatsoper

"Eisen... Eisen! Was wurde diesem chemischen Element, dem vierthäufigsten Urstoff der Erdkruste mit der bescheidenen Atomzahl 26, nicht schon alles zugeschrieben: Dauerhaftigkeit, Unzerstörbarkeit, der Zauber der Unbesiegbarkeit und in der Hand von Helden Macht und Herrlichkeit." So schreibt der oberösterreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr in seinem Begleittext zu dem gestern enthüllten Kunstwerk Anselm Kiefers am eisernen Vorhang in der Staatsoper.