Anrührende Erzählung

Von mehreren Lesern ist ein altes Gedicht als ihre liebste Weihnachtsgeschichte an uns herangetragen worden. "Die heili Nåcht" wurde von Pater Markus Holter im 19. Jahrhundert im Stift Kremsmünster in Mundart verfasst. Josef Felix Bernhard Holter wurde 1812 in Wels geboren. In Kremsmünster, wo er das Gymnasium besuchte und 1836 zum Priester geweiht wurde, erhielt er den Ordensnamen Markus. Er unterrichtete am Gymnasium, schrieb Theaterstücke und Mundartgedichte. 1874 starb Molter, der als "stiller, feiner Mitbruder" galt. Seine berührende Erzählung hat OÖN-Volkskulturkolumnist und Stelzhamerbund-Präsident Klaus Huber eingelesen, ab heute zu hören auf nachrichten.at/weihnachtspodcast. Gedruckt erscheinen alle Geschichten am 24. Dezember im Weihnachts-Magazin.

