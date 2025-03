„Anora“ bester Oscar-Film: Wie das US-Kino einen Russen entzaubert

Nur um von Beginn an allen Verschwörungstheorien den Garaus zu machen: Die Abstimmung für die Oscars endete für knapp 10.000 Wahlberechtigte bereits am 18. Februar. Und trotzdem – der große Gewinner der 97. Gala, die gegen 5 Uhr am 3. März zu Ende ging, könnte keine bessere Replik auf das transportieren, was am Freitag im Oval Office zwischen Trump und Zelensky passiert ist.