Anna Netrebko sagt nach Rauswurf Gergievs alle Auftritte ab

Der russische Stardirigent Valery Gergiev wurde wie erwartet als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) begründete diesen Schritt damit, dass sich der 68-Jährige trotz einer Aufforderung, sich eindeutig und unmissverständlich von dem Krieg gegen die Ukraine zu distanzieren, nicht geäußert habe. Es werde damit keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben, sagte Reiter.

Gergiev habe sich zu der Aufforderung, "sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt", nicht geäußert, erklärte der Oberbürgermeister. Gergiev war seit 2015 Chefdirigent des Klangkörpers.

Gestern gab auch das Grafenegg Festival bekannt, die geplanten Dirigate von Gergiev im heurigen Sommer abzusagen.

Während internationale Orchester und Opernhäuser künftig auf die Zusammenarbeit mit Valery Gergiev verzichten wollen, geht Starsopranistin Anna Netrebko einen anderen Weg. Die Russin und Wahlösterreicherin sagte zunächst als Reaktion auf Gergievs Rausschmiss in München und als Dirigent an der Mailänder Scala einen Auftritt im Rahmen der Oper "Adriana Lecouvreur" am 9. März in Mailand ab.

Später gab Netrebko bekannt, dass sie alle Konzerte für die kommenden Monate abgesagt hat. "Es ist nicht die richtige Zeit für mich, aufzutreten und zu musizieren. Ich hoffe, dass mein Publikum diese Entscheidung verstehen wird", ließ die 50-Jährige über den Veranstalter River Concerts gestern mitteilen. Davor hatte sie via Facebook betont, es sei nicht richtig, Künstler oder andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu zwingen, ihre politische Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern und ihr Heimatland anzuprangern: "Dies sollte eine freie Entscheidung sein. Wie viele meiner Kollegen bin ich kein politischer Mensch. Ich bin kein politischer Experte. Ich bin Künstler und mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen."

Künstler-Widerstand

Es gibt auch Widerstand russischer Künstler gegen den Krieg in der Ukraine. Zahlreiche Autoren, Schauspieler und Musiker, darunter der Dirigent Kirill Petrenko und die Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja, verurteilen die Invasion scharf. Viele Künstler, Architekten, Kuratoren, Theatermacher und Galeristen haben auch eine Petition unter dem Titel "Wir rufen alle Bürger Russlands auf, Nein zu diesem Krieg zu sagen" unterschrieben.