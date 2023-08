Anna Lang und Alois Eberl in perfekter Balance

Eigentlich wollten Anna Lang und Alois Eberl am Samstagabend zum Abschluss des kleinen, feinen SeeTonWellen Festivals in Altmünster ihr neuen Projekt Blob Pop Scrap vorstellen. Gesundheitsbedingt reduzierte sich das Quintett auf ein Trio.

So blieb den beiden nichts anderes übrig, als Stücke aus ihren Duo Programm Sinfonia de Carnaval mit bearbeiteten Versionen von Nummern der neuen Band zu kombinieren. Cellistin, Pianistin Anna Lang und Posaunist, Akkordeonist Alois Eberl zählen seit Jahren zu den meistversprechenden Vertretern der jüngeren Jazzgeneration. Gemeinsam mit Schlagzeugerin Judith Schwarz gestalteten sie das Heimspiel in Altmünster zu einem Triumph.

Beide schreiben kluge, komplexe Stücke, Lang gerne auch mehrsätzige Suiten, die allerdings zugänglich und im besten Sinne unterhaltsam sind. Auch als Trio klingen sie bestens eingespielt.



Schwarz bildet immer wieder das perkussiv verbindende, pulsierende Glied zwischen den wirbelnden solistischen Beiträgen.

Lang überzeugt vor allem am Cello, Eberl ist an der Posaune zweifellos Weltklasse. Am wichtigsten aber scheint das Gemeinsame, das ausgewogene Verhältnis von kammermusikalischer., fast strenger Komposition und improvisatorischer Freiheit.

Fazit: Dieser ebenso anspruchsvolle wie zugängliche Abend war ein höchst sympathisches Heimspiel.

