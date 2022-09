Anna Kim: US-Rassismus mit österreichischer Beteiligung

Anna Kim, die 1977 in Südkorea geboren wurde, aber schon seit vielen Jahren in Wien lebt, genießt aus guten Gründen als Autorin große Wertschätzung. In "Die große Heimkehr" gab sie erhellende Einblicke in die jüngere Geschichte Koreas. Für "Die gefrorene Zeit", einen Roman über den Jugoslawien-Krieg, erhielt sie 2012 den Europäischen Buchpreis. Kims jüngstes Buch steht auf der Longlist zum Österreichischen Buchpreis 2022.