Anna Buchegger gewinnt „Starmania“

Nach einem ziemlich langwierigen Finale stand gestern, 23:01 Uhr endlich fest: Anna Buchegger gewinnt den ORF-Casting-Bewerb „Starmania 21“. Die 22-jährige Abtenauerin setzte sich im Duell mit Fred Owusu mit ihrer selbst komponierten Ballade „Ease“ („Leichtigkeit“) durch. Der 24-jährige Grazer Fred Owusu wurde mit seiner während des Lockdowns im vergangenen Frühjahr entstandenen Eigenkomposition „Hold On“ („Durchhalten“) Zweiter.

Dritte wurde die 16-jährige Vanessa Dulhofer, die den von Jurymitglied Ina Regen vorgeschlagenen Song „Schön genug“ von Lina Maly performte. Der vierte Platz ging an Tobias Hirsch mit seiner Interpretation des Songs „Anyone“ von Demi Lovato.

Insgesamt hatten sich 1700 Sängerinnen und Sänger für Starmania 21 beworben, 64 schafften es in die TV-Shows. Im Sommer gehen die Teilnehmer des Showformats auf Tournee durch Österreich. Start der Tour ist am 31. Juli, 17 Uhr, auf dem Jahrmarktgelände in Linz. Karten gibt es bei Ö-Ticket. (att)