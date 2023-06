Anna Baar ist Festrednerin beim Brucknerfest

Das Klassikfestival von 4. September bis 11. Oktober trägt den Titel "Aufbruch. Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan". Dabei geht es unter anderem um zu Unrecht vergessene Komponistinnen. Die in Zagreb (ehemals Jugoslawien) geborene österreichische Schriftstellerin gilt als eine der kühnsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur, "dank ihres unverwechselbaren Erzähltons, einer Bildhaftigkeit, die der ,Coolness‘ unserer Zeit mit Pathos kontert, ihres radikalen Auslotens der Grenzen der Erzählkunst und ihres beständigen Aufzeigens politischer und sozialer Ungerechtigkeiten und gesellschaftlicher Tabus", heißt es in einem Statement des Brucknerfestes. 2022 wurde ihr der "Große Österreichische Staatspreis" zuerkannt, seit Kurzem ist sie Mitglied im österreichischen Kunstsenat.

"Wer je ein Buch von Anna Baar gelesen hat, etwa den Roman ,Die Farbe des Granatapfels‘, wird davon verzaubert sein. Das Geheimnis dieser Faszination liegt auch in der wundervollen Poesie dieser Bücher. So zart diese auch scheinen mag, so wirkungsvoll erweist sie sich, hinter die Fassade der Wirklichkeit zu blicken und dort Zusammenhänge bewusst zu machen, die tief im Untergrund wirksam sind", gerät Dietmar Kerschbaum, der künstlerische Leiter der LIVA, akkurat ins Schwärmen.

Gegen Koalition in Salzburg

Die 50-Jährige sieht es als Recht und vielmehr Pflicht der Erzählenden, jenen, die nicht gehört werden, auch ohne eigene Betroffenheit zu Gehör und Verständnis zu verhelfen. Zuletzt appellierte sie mit ihrer Unterschrift in einem Personenkomitee "Keine Koalition mit der FPÖ" in einem offenen Brief an Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), seine Koalitionspläne zu überdenken.

