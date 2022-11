Anna Artaker wird neue Professorin an der Kunstuni

Die gebürtige Wienerin untersucht in ihrer Arbeit, welche Rolle Bilder – insbesondere Fotografien – dabei spielen, wie wir die Welt wahrnehmen.

Die Werke der 46-jährigen Künstlerin wurden vielfach international ausgestellt, u. a. in New York, Madrid oder Südkorea. Als Lehrende wirkte sie an der Merz Akademie in Stuttgart, der Zeppelin Universität Friedrichshafen sowie der Universität Wien. Seit 2015 forschte Anna Artaker auch an der Akademie der bildenden Künste in Wien.