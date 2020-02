Anja Kaller gewann die Ennser Kleinkunstkartoffel

Vom Duo, das über Religion philosophiert, bis zur steinigen Reise auf den Schneeberg: Die Bandbreite war groß, als am Sonntagabend sechs junge Kabarettisten im Wettbewerb um die Ennser Kleinkunstkartoffel antraten. Dabei hatte jeder Kandidat in der vollen Ennser Stadthalle zehn Minuten Zeit, um das Publikum zu überzeugen. Die Zuseher stimmten dann in der Pause über den Sieger ab. Dieses Mal wurde es eine Siegerin: Anja Kaller, Musikschullehrerin aus Wien, entschied den Preis für sich. Sie überzeugte die Zuseher unter anderem mit einer Parodie auf die ehemalige ORF-Tierlady Edith Klinger (und vermittelte herrenlose Politiker und Stars) und einem Rap einer bosnischen Putzfrau.

Was bedeutet nun der Preis für Anja Kaller? „Also richtig viel, weil es wahnsinnig schwer ist, sich einen Namen zu machen. Und ich hab mir gedacht, ich versuch es jetzt über die Wettbewerbe. Und das ist jetzt der dritte Wettbewerb, den ich gewonnen habe innerhalb eines Jahres“, sagte die Kabarettistin. Anja Kaller erhält nicht nur die Trophäe, sondern wird auch heuer im Ennser Kulturzentrum d’Zuckerfabrik auftreten. Applaus gab es auch für die anderen Finalisten des Bewerbs Michael Lang, Georg Wochinz, Markus Oswald, Marecek & Musner und „Wanger Martina“.



Für die Kandidaten gab es prominente Unterstützung: Clemens Maris Schreiner moderierte, das Duo Radeschnig unterhielt in der Pause. Die Ennser Kleinkunstkartoffel wurde für ORF III aufgezeichnet und wird voraussichtlich am 27.2.2020 um 22.50 Uhr ausgestrahlt.