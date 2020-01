"Angstmän": Eine perfekte Angstkomödie

Angst, das kennt man. Hat jeder schon einmal gehabt. Vielleicht hat der deutsch-jordanisch-kurdische Autor Hartmut El Kurdi gerade deshalb zu diesem Thema eine herzerfrischende Komödie geschrieben. Am Sonntagnachmittag war Premiere von "Angstmän" unter der Regie von Fanny Brunner in den Linzer Kammerspielen.

Angst mit Humor, Charme, schlechtem Witz und Lachen zu kontern, ist der tiefe Sinn dieses "panischen" Kammerspiels für Kinder (ab 8) und Erwachsene. Angst hat die Fußball-Nachwuchshoffnung Jennifer (Sofie Pint), die den Abend allein verbringen muss, weil Mama eine Nachtschicht übernehmen musste. Aus dem eingangs vergnüglichen Abend mit einem wunderbar agil dargestellten Rekordversuch an kindlichen "Regelbrüchen" wird gespenstisch Ernstes. Und tatsächlich: Im Kleiderschrank taucht der spindeldürre Angstmän (Friedrich Eidenberger) auf – praktisch der Gegenentwurf zu Superman. Er ist auf der Flucht vor "Pöbelmän" (Julia Carina Wachsmann), der den größten Angsthasen der Galaxie aber schnell aufstöbert.

Danach folgt bestens reduzierter, kindgerechter Klamauk, bei dem der tiefere Sinn nicht ausgespart wird. Denn Pöbelmäns überbordendes Auftreten hat seine ganz persönliche Geschichte. Und die ist gar nicht lustig. Das all dies auf der Bühne gelingt, ist der g’spürigen Regie von Fanny Brunner zu danken. Da findet ein Rädchen ins andere, Bühne und Kostüme (Daniel Angermayr), Musik (Alex Konrad) und Licht (Andreas Erlinger) unterstützen das in großer Spiellaune agierende Trio. Zum Zerkugeln ist der Pöbel-Rap der generell groß aufspielenden Julia Carina Wachsmann. Auch Eidenberger und vor allem Sofie Pint agieren stets authentisch. Letztere ließ es sich nicht nehmen, trotz eines am Freitag erlittenen Armbruchs aufzutreten. Bravo!

Fazit: Ein mit sehr viel Liebe gemachtes Kinder- und Erwachsenenstück.

Angstmän: Von Hartmut El Kurdi, Premiere, 12. Jänner, Kammerspiele Linz. Ab 8.

