Angelika Weinberger: "Wenn nichts geschieht, bricht das Gugg zusammen"

Angelika Weinberger ist eine der vielen hochmotivierten Kulturschaffenden in Braunau und Umgebung. Im August 2020 übernahm sie die Geschäftsführung des Kulturhauses Gugg in Braunau, und ihre Beobachtungen von Kulturszene und Publikum gehen als symptomatisch für viele Gegenden abseits der Ballungszentren durch: "Wenn sonst nichts mehr geht, machen wir nur noch Kinder- und Jugendtheater, weil die anderen Formate werden so gut wie nicht mehr nachgefragt." Zuletzt waren alle 21 Vorstellungen der